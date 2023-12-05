Başkan Hançerli, engelli vatandaşlarla yemekte bir araya geldi

Avcılar Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında “Birbirimizi Anlıyor, Engelleri Kaldırıyoruz” sloganı ile engelli vatandaşlar için yemek daveti düzenledi. Vatandaşların müzik dinletisi ile eğlendiği davetti Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de sahneye çıkarak türkü söyledi.

Avcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar için yemek daveti düzenledi. Denizköşk Toplantı ve Davet Salonu’nda düzenlenen programa yaklaşık bin engelli vatandaş ve ailelerinin yanı sıra dernek temsilcileri ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli katıldı. Programda vatandaşlar, müzik dinletisi ile doyasıya eğlenerek dans etti. Davette vatandaşlar ile fotoğraf çekilen Başkan Hançerli, sahneye çıkarak türkü söyledi.

“Biz engelliler ve tüm dezavantajlar için eşit hizmet yürütmek adına çok mesafe kat ettik”

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Benim bugün belediyecilik hizmetlerinde en çok mutlu olduğum günlerden biri çünkü Avcılar Belediyesi olarak Engelli Hakları Mücadele Günü olan 3 Aralık’ta bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikler haftaya yayıldı. Bugün de 5 Aralık’ta engelliler ve aileleriyle, bin kişi ile Avcılar’da, Avcılarlı hemşerilerimle, İstanbul’dan temsilci arkadaşlarımızla bir yemek yiyoruz. Bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Mutluluk, eşitlik herkesin hakkı ve eşitlik, sevgi olduğunda mutluluk artıyor. Biz engelliler ve tüm dezavantajlılar için eşit hizmet yürütmek adına çok mesafe kat ettik. Çok işler yaptık. Engelliler merkezi yaptık. Merkez bir binadan ibaret değil. İçinde her gün gülücüklerle dolu, mutlulukla dolu, sevgi ile dolu yaşam var. Binlerce yaşama, kalbe dokunduk. Sevgi ile dokunduk. Enerjimi, gücümü hizmetten ve insanların kalbine dokunmaktan alıyorum. Bugün de öyle bir gün ve çok mutluyum” dedi.