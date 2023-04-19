Başkan Hasan Avcı'dan bayram mesajı

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan, Altıeylül İlçesinde birlik, beraberlik iklimi içerisinde yaşandı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Yine bu Ramazan Ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın sevincini, iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşadık” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın Ramazan Bayramı mesajı şöyle: Değerli hemşehrilerim, Yine bu Ramazan Ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın sevincini, iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşadık. Evde iftar hizmetimiz vasıtasıyla 22 bin öğün sıcak yemekle Ramazan boyunca hemşehrilerimizin iftar sofralarına misafir olduk. ALGEM kanalımız ile bu Ramazanda da 2 bin 416 ailemize 1 milyon 400 bin TL değerinde gıda yardımı, yine 215 bin TL değerinde giyim yardımında bulunarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Ramazan ayında yaptığımız teravih buluşmaları ve mahalle ziyaretleri ile hemşehrilerimiz le iç içe olmaya, rahmet ayı Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamaya gayret gösterdik. Bu buluşmalarda ayrıca hemşehrilerimizin fikirlerinden istifade ederek kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirdik. Ramazan Ayı’nın rahmet ve bereketini bizlere dolu dolu yaşatan Allah’a şükürler olsun. Ülkemizde birlik ve beraberliğin daim olması dileğiyle, Altıeylüllü ve Balıkesirli hemşehrilerimin, deprem bölgesinde bayramı karşılayan tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”