Başkan Hürriyet: '9 kamyonet ve 19 hafif ticari aracımızı teslim aldık'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, satın alma süreci tamamlanan 59 araçtan 28’inin teslim edildiğini belirterek, "9 kamyonet ve 19 hafif ticari aracımızı teslim aldık. Belediyemizi kiralama israfından kurtardık. Kalan 140 aracın satın alınması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Vekili Çetin Sarıca ve Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ile birlikte 28 hizmet aracının teslim alındığını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

"46 milyon lira kredi yetkisi aldık"

Çok mutlu olduğunu vurgulayan Hürriyet, "Hizmet araçlarımızın satın alınmasıyla ilgili ciddi bir mücadele veriyorduk. 2 buçuk sene önce 71 aracımızı satın alabilmiştik. 2 buçuk yıl sonra da kiralamadaki araçlarımızın satın alınmasıyla ilgili tekrar mücadele başlatmıştık. Meclisteki tartışmalı konularımızdan sonra 46 milyon lira kredi yetkisi aldık. Kredi kullanımı ve araç temini noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Bu çalışmalarımızın aşamalarını da vatandaşlarımıza gün be gün paylaşmıştık. 46 milyon liraya denk gelen 59 tane hizmet araçlarımızın kamyonetlerimizin ve ticari araçlarımızın satın alınmasıyla ilgili sürecin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Satın alma süreçlerinden sonra 59 tane aracımızın bir kısmı belediyemize teslim edildi. 9 kamyonet ve 19 hafif ticari aracımızı teslim aldık. Belediyemizi kiralama israfından kurtardık. Kalan 140 aracın satın alınması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geri kalan araçlarımız da inşallah yıl sonuna kadar en geç yeni yılın ilk haftalarına kadar belediyemize teslim edilmiş olacak. 59 tane daha iş makinesi ve hizmet aracımızın satın alma sürecini yeni yılın ilk aylarında tamamlamış olacağız" dedi.

"Siyah plaka ile hizmet verecekler"

Başkan Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda bize teslim edilen araçlarımızın hepsi sıfır ve hepsi artık belediyenin malı. 2 yıllık kredi kullandık. Kira öder gibi kredi ödeyeceğiz ve 2 yıl sonra kredimiz bittiğinde bu araçlar artık tamamen siyah plakayla halkımıza hizmet vermeye devam edecek. Bir daha artık kiralama olmayacak. Belediyeyi büyük bir kiralama yükünden kurtarmış olacağız. Araçlarımız geldikçe çok mutlu oluyoruz. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, Makine İkmal Müdürlüğümüz, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz gibi birçok müdürlüğümüzün kullanacağı ticari kamyonetlerimiz var. Araçlarımızın hepsi 2022 model"