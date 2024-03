Başkan Hürriyet: 'Her daim esnafımızın yanındayız'

TAKİP ET

Pazarcı esnafını ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Pazarcı esnafımızın sorunlarını çözmek adına her zaman samimiyetle gayret ediyoruz. Her daim esnafımızın yanındayız" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında esnafı ziyaret etti. Programda esnaf ile sohbet eden Hürriyet, sorunların çözümleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Belediye olarak işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Hürriyet, "Esnafın yaşadığı zorlukların farkındayız. Pazarcı esnafımızın sorunlarını çözmek adına her zaman samimiyetle gayret ediyoruz. Pazarcılar Odası ile koordineli olarak esnafın faydasına olacak her çalışmayı iş birliği içerisinde seve seve Gerçekleştiririz. Her daim esnafımızın yanındayız" dedi.