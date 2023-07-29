Başkan Hürriyet: 'İzmit'in kültürel mirasına sahip çıkmakta kararlıyız'

Akmeşe’de bulunan Tarihi Un Değirmeni’nin şehrin kültürel tarihine kazandırılması için yürütülen çalışmaları anlatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kamulaştırma ile ilgili parsel sahibinin görüşmeye gelmediğini söyleyerek "İzmit’in kültürel mirasına sahip çıkmakta kararlıyız" dedi.

İzmit’i tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olarak geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’deki Tarihi Un Değirmeni’ni İzmit’e kazandırmak için yürütülen süreci anlattı. Başkan Hürriyet, Tarihi Değirmen’in İzmit’e kazandırılmasıyla ilgili tüm detayları paylaştı. Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, "Restorasyon projeleri, tarihi alanların canlandırılması, kültürel miras turizmi destek programları, mirasın sürdürülebilir kalkınmaya katkısı gibi konularda İzmit’in kimliğini ve tarihini koruma yolunda da önemli adımlar atmaktayız. Ancak bu adımları atarken karşılaştığımız çeşitli sorunlar nedeniyle projelerimizi hayata geçirirken bazı zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Amacımız değirmeni hızlı şekilde satın alarak doğrudan restorasyon projesine geçmekti"

Akmeşe’de bulunan Tarihi Un Değirmeni hakkında konuşan Başkan Hürriyet, "Akmeşe’de zamana meydan okuyan, ancak günümüze tahrip olmuş şekilde ulaşan Tarihi Un Değirmenini kaderine terk etmedik ve İzmit’e kazandırılmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Şahıs mülkiyetinde kalan Tarihi Değirmen’in kamu tarafından onarılıp restorasyonunu tamamlanabilmesi için ve şahıs mülkiyetine kamu kaynağı aktarılamayacağından dolayı da alanın kamulaştırılması zorunluydu. Konuyla ilgili olarak 2020 yılında mülkiyetin sahibi ile üst üste görüşmeler yapıldı. Amacımız hızlı şekilde satın alınarak doğrudan restorasyon projesine geçmekti. Ancak mülk sahibi ile aynı zeminde buluşulamamış ve ne yazık ki bir anlaşma sağlanamamıştır. Koruma Kurulu’ndan Değirmen ile ilgili, ’Hasar durumu olan yapının acilen restore edilmesi gerektiğinden projelerin hazırlattırılarak kurulumuza sunulması’ yazısının alınmasının ardından encümen kararıyla parselin kamulaştırılması kararı alındı. Bunun üzerine görüşmeye çağrılan parselin sahibi görüşmeye gelmemiş ve bunun üzerine bedel tespit ve tescil davası açıldı. Bu davanın ardından parsel sahibi de kamulaştırma iptal davası açtı ve ne ilginçtir ki kamu yararına olan bu projeyle ilgili olan davayı parsel sahibi kazandı" şeklinde konuştu.

"Kültürel mirasımızı korumalıyız"

Koruma Kurulundan çıkan karardan bahseden Başkan Hürriyet, "24 Ağustos 2022’de bir kez daha parselin sosyo-kültürel amaçlı kullanmak üzere İzmit Belediyesi’nce kamulaştırılmasına yönelik karar çıktı. İzmit Belediyesi Encümeni kararıyla da parselin kamulaştırması kararı alındı. Bir kez daha görüşmeye çağrılan parsel sahibi görüşmeye yine gelmedi ve yeniden bedel tespit ve tescil davası açıldı. Bu dava süreci de halen daha devam etmektir. Kültürel mirasımız geçmişten günümüze taşınarak gelecek kuşaklara aktarılmalı ve muhakkak korunmalıdır. Bu bilinçle hareket ederek, kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve İzmit’i tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olarak geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.