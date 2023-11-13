Başkan Hürriyet: 'Öğrencilerimizi sadece sınava değil hayata da hazırlıyoruz'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çınar Akademi’de eğitim alan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Eğitimin sadece kitaplarda değil hayatın her alanında olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizi sadece sınava değil hayata da hazırlıyoruz" dedi.

İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Çınar Akademi’de veli toplantısı gerçekleştirildi. Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen veli toplantısının ardından akşam yemeğinde öğrenci ve velilere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet eşlik etti. Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Çınar Akademimiz bizim yüz akımız ve en çılgın projelerimizden bir tanesi. Eğitimde fırsat eşitliği diyerek yola çıktığımız öğrencilerimizin hayatlarının en önemli sınavına hazırlanırken, İzmit Belediyesi de yanlarında olsun isteğiyle kurduğumuz ve iyi ki açmışız dediğimiz Çınar Akademi bu sene ikinci senesi olmasına rağmen ciddi olarak markalaştı. Değerli hocalarımızla beraber öğrencilerimiz için çalışan önemli eğitim kurumlarından biri oldu. Bu akşam da hem sizlerle bir araya gelerek dayanışma gösterelim hem de Çınar Akademi’nin marka değerini daha fazla duyuralım ve daha fazla gencimiz bu hizmetten faydalanabilsin. Bu birlikteliğimizin de öğrencilerimizin geleceğine atılan adımların bir yansıması olduğunu da unutmayalım istiyoruz" dedi.

"Eğitimin sadece kitaplarda değil hayatın her alanında olduğuna inanıyoruz"

"Ben de bir anneyim" diyen Hürriyet, "Ben de bir evlat büyütüyorum. Yakın zamanda o da bu sınav streslerini yaşayacak. Daha şimdiden heyecanını görebiliyorum. Biz anne babalar daha da heyecanlı oluyoruz bu süreçlerde. Onlarla birlikte üzülüp, onlarla birlikte seviniyoruz. Tüm anne babalardan ricam, çocuklarımızın başarısında da başarısızlığında da her zaman yanlarında olmalıyız. Sınavlar hayatın sonu değil. Elbette ki birçok başarının anahtarını bu sınavlar çeviriyor ama tek ölçüt değil. Sınavlar birer araç. Çocukların bu stresi yenebilmeleri hayatın sonu olmadığını hissetmelerinden geçiyor. Çocuklarımızı psikolojik olarak da desteklemek hepimizin görevi. Eğitim öğretimin günümüz Türkiye’sinde ne kadar önemli olduğunu, önemli olduğu kadar da ne denli zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden eğitimi önemsiyoruz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitimleri daha müreffeh bir Türkiye için olmazsa olmazımız durumda. Çınar Akademi’de öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini de desteklemeye çalışıyoruz. Eğitimin sadece kitaplarda değil hayatın her alanında olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizi sadece sınava hazırlamıyoruz. Tüm eğitimcilerimizle birlikte onları hayata da hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"145 öğrencimiz her geçen gün hayallerine bir adım daha yaklaşıyor"

Çınar Akademi’de 15 öğretmenin görev yaptığını söyleyen Başkan Hürriyet, "Öğrencilerimizin başarısı, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Bu yıl üstün başarı göstererek üniversiteye yerleşen değerli öğrencilerimizin başarısının yanı sıra değerli velilerin ve fedakar öğretmenlerin de başarısı. Bu sene Çınar Akademi 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin yanı sıra mezun grubunu da kapsıyor. Toplamda 145 öğrencimiz Çınar Akademi’de sınava hazırlanıyor. 145 öğrencimiz her geçen gün hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Akademimiz seçkin bir eğitim kadrosuna sahip. Kıymetli velilerimizin evlatlarının en iyi şekilde eğitim öğretim görmelerini sağlamak için hepsi titizlikle sınavlardan geçtiler. Hem bizim hem de sizlerin güvenini alarak kutsal mesleklerini icra ediyorlar. Bu bizim için kıymetli bir serüven kıymetli bir emek. Çocuklarımıza çıkmış oldukları yolda başarılar diliyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin" şeklinde konuştu.