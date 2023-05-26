İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında her hafta kurulan Perşembe Pazarı’nda pazarcı esnafını ziyaret etti. Hürriyet, "Pazarcı esnafı emeğin, alın terinin sembolüdür. Sizlerin sıkıntılarını en iyi biz biliyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında kurulan pazarda esnafı ziyaret etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Hürriyet, belediye olarak iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Esnafın yaşadığı zorlukları bildiklerini belirten Başkan Hürriyet, "Pazarcı esnafı emeğin, alın terinin sembolüdür. Sizlerin sıkıntılarını en iyi biz biliyoruz. Taleplerinizi dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz. Daha umutlu yarınlar için birlikte çalışacağız. Hepinize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.