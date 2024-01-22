Başkan Hürriyet: 'Tüm araçların halkın olduğu tek belediyeyiz'

İzmit Belediyesi, 216 hizmet aracını vatandaşlara kazandırdı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu kadar zorlu şartlara rağmen kiralamayı tamamen ortadan kaldırıp, şu anda yüzde 100 bütün araçların siyah plaka olduğu, tüm araçların halkın olduğu tek belediyeyiz. Çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle biz bütün araçlarımızı satın almayı başardık" dedi.

İzmit Belediyesi, 2019 - 2023 yılları arasında toplamda 135 aracı, 2024 yılı itibariyle 70 aracı filosuna peyderpey katarak, 11 hibe araç ile birlikte toplamda 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandırdı. 92 mevcut eski araç ile birlikte toplam araç parkı 297 oldu. Yüzde 69 oranında araç parkını yenileyen İzmit Belediyesi, tüm araçları resmi plakalı hale getirdi. 3 kepçe, paletli ekskavatör ve 3 çöp kamyonunun ise teslimi yakın zamanda yapılacak.

"Çok mücadele ettik"

Araçların teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İş bitmez, vatandaşımız hizmet bekler. Biz de hizmet götürmek, uzun zamandır yapılmayan işleri yapmak, belediyemizin daha iyi ve güzel çalışmasını sağlamak için tüm çalışma arkadaşlarımızla tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 5 yıldır bütün araçlarımızı, iş makinelerimizi, kamyonlarımızı siyah plaka yapabilmek, tüm kiralamalara son vermek ve bütün araçlarımızı İzmit halkının yapabilmek için çok mücadele ettik" dedi.

"Tüm araçların halkın olduğu tek belediyeyiz"

Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizin 5’inci ayında ilk teklifimizi meclise getirdik. O dönemde ekonomik kriz yoktu, pandemi yoktu. 55 milyon gibi bir rakam ile o dönemde 200’den fazla aracımızı satın alabiliyorduk. ’55 milyon krediye ihtiyacımız var’ dedik. Bu krediyi 3 yıllık geri ödemeyle kullanacağız ve 3 yıl sonunda faiziyle birlikte 66 milyon ödeyerek geçtiğimiz yıl mart ayında da krediyi bitirmeyi hedefliyorduk. Mecliste bu durumu uzlaşı kültürüyle anlatmaya çalıştık. Bunun halk yararına olduğunu defalarca söyledik. Fakat ne yazık ki hayır oyu aldık. Sonra veto ettik bir daha meclise getirdik. Sonrasında zorla da olsa 27 milyon için yetki alabildik. 27 milyonu 3 yılda geri ödemesiyle birlikte 33 milyon olarak geçtiğimiz sene mart ayında bitirdik. 27 milyona o dönemde 71 kamyonu satın alabilmiştik. Bunların hiçbiri makam aracı değil. Bunların hepsi hizmet aracı. Bunların hepsi büyük tonajlı araçlar. Sonrasında vazgeçmedik. O kalan 28 milyonu kullanamadığımız için geri kalan araçlarımızı alamadık. Fakat onları almaktan hiç vazgeçmedik. Bu kadar zorlu şartlara rağmen kiralamayı tamamen ortadan kaldırıp, şu anda yüzde 100 bütün araçların siyah plaka olduğu, tüm araçların halkın olduğu tek belediyeyiz. Çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle biz bütün araçlarımızı satın almayı başardık. Bundan 4 yıl önce o 28 milyonu kullanamadık evet ama asla vazgeçmedik. 71 kamyonu aldıktan sonra kalanını da alabilmek için mecliste bir mücadele daha başlattık. Çok kez meclise getirdik. Olağanüstü meclisler topladık. Hayır dendi, bir daha getirdik. Bütün billboardları giydirdik. Halkımıza anlatmaya çalıştık. ’Bu paralar sizin paranız, bu araçları satın almayı istiyoruz’ dedik. Bir yandan ekonomik kriz bir yandan pandemi patladı. Fiyatlar uçtu gitti. Tüm bunlara rağmen ’Kiralamak her zaman pahalıdır satın almak gerekiyor’ diyerek vazgeçmedik"