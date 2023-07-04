Başkan Hürriyet afet bölgesinde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kenti ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere destek çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hürriyet, sık sık bölgeye giderek hem depremzede vatandaşlarla görüşüyor hem de İzmit Belediyesi tarafından bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceliyor.

Başkan Hürriyet, afet bölgesine gerçekleştirdiği ziyarete dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İzmit Belediyesi ailesi olarak başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte bu sabah Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi İzmit Belediyesi çadır kentindeyiz. Buradaki depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için taleplerini dinliyoruz, ’Daha fazla ne yapabiliriz?’ diye buradaki vatandaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz"" ifadelerini kullandı.