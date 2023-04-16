Başkan Hürriyet esnafı unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen iftar programının ardından Bekirdere Başaran Caddesi esnafını gezdi.

Başkan Hürriyet esnafı unutmadı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen iftar programının ardından Bekirdere Başaran Caddesi esnafını gezdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahallesi’nde gerçekleştirilen halk iftarının ardından Bekirdere bölgesine gelerek Başaran Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, ’Hayırlı Ramazanlar’ dileklerini iletti.