Başkan Hürriyet esnafı unutmadı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen iftar programının ardından Bekirdere Başaran Caddesi esnafını gezdi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen iftar programının ardından Bekirdere Başaran Caddesi esnafını gezdi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahallesi’nde gerçekleştirilen halk iftarının ardından Bekirdere bölgesine gelerek Başaran Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, ’Hayırlı Ramazanlar’ dileklerini iletti.