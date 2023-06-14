Başkan Hürriyet, İzmitlileri gururlandıran minik yüzücüleri ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa ve Gebze’de katıldıkları müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atan İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü’nün minik sporcularını makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 6-7 Mayıs tarihlerinde Bursa’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakaları ve 3-4 Haziran tarihlerinde Gebze’de düzenlenen 10 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Bölge Finali’nde elde ettikleri başarılarla İzmitlileri gururlandıran minik yüzücüleri ve ailelerini ağırladı. Ziyarette, başkan yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Yüzme Kulübü Başantrenörü Levent Azazi, yardımcı antrenörler Fatih Çaglar ve Nurşah Köseoğlu hazır bulundu.

Bursa’daki müsabakalara katılan İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü’nün 10 sporcusu da barajı geçmeyi başararak madalya kazandı. Gebze’de düzenlenen 10 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Bölge Finali’ne 4 sporcu ile katılan İzmit Belediyespor, burada da bölge üçüncüsü oldu. Minik sporcuları tebrik eden Başkan Hürriyet, “Sporun her alanında var olmaya gayret gösteriyoruz. Basketbol ve güreş alanında yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Yüzme branşında da güzel başarılar elde ediyoruz. Sizleri çok tebrik ediyorum. Hepiniz bizi çok sevindirdiniz. Değerli ailelere de çocuklarını spor yapmaya teşvik etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.