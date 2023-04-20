Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara çam fidesi dağıttı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı arifesinde kabristan ziyareti yapan vatandaşlara çam fidesi dağıtarak bayramlarını kutladı.

Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara çam fidesi dağıttı
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı arifesinde kabristan ziyareti yapan vatandaşlara çam fidesi dağıtarak bayramlarını kutladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlara çam fidesi dağıttı. Kent Mezarlığı’ndaki belediye standını ziyaret eden Başkan Hürriyet, vatandaşlara baş sağlığı dileyerek vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kabristanlık girişinde çam fidelerini alan vatandaşlar da Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.