Başkan Hürriyet, pişmaniyenin dünya festivaller kategorisinde yer alması için adımlar atıyor

12. Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’ni düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pişmaniyenin dünya festivaller kategorisinde yer alması için önemli adımlar atacaklarını söyledi.

25-26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 12. Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’ni ortak akılla düzenlemek isteyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleri, köşe yazarları, STK temsilcileri ve pişmaniye üreticileri ile bir araya geldi. Sosyokültürel yapısı olarak İzmit’in çok zengin olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, "Pişmaniye, Türkiye’de İzmit dışında hiçbir yerde üretilmeyen tek ürün. Sadece İzmit’te üretilen bir ürün. Güçlü bir marka. Bu festivalimizin aynı Altın Portakal, Altın Koza Festivalleri gibi Dünya Festivaller Kategorisinde arasında tanınır ve bilinir olmasını istiyoruz. Festivaller, kentin turizmine, kentine ekonomisine, esnafa, üreticiye ve kentlilik bilincine katkıdır. Bu festivali ortak akılla, sizinle beraber yapmak istiyoruz. Bu sene 12’incisini düzenlemeyi planladığımız Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali, kentimizin benzersiz lezzetlerini ve zengin kültürel mirasını vurgulamak için önemli. Bu festivalden sonraki süreçte de önemli bir adım atacağız. Dünya Festivaller Kategorisinde yer alması için başvurularımız olacak. Kentin farklı noktalarında hediyelik eşya stantlarının olmasını planlıyoruz. ’İzmit’in bir magneti bile yoktur’ diye konuşuyoruz. Birçok kentten hediyelik magnet alırız. Ama buzdolabımızda İzmit’in magneti bile yok. Kentlerin bilinirliğini arttırmak adına önemli detaylardır. Kentin 3 bin yıllık nikomedia tarihi var. Bunu da bu festivalde işlemek istiyoruz" diye konuştu

"Pişmaniye Festivali, dünya festivaller listesinde yer alacak"

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Konseyi’ne üye olmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Hürriyet, "Bu konsey, dünyada 112 üyesi olan UNESCO’nun resmi ortaklık içinde olduğu uluslararası sivil toplum kuruluşudur. 24 ayrı Uluslararası Çocuk Festivali dahil olmak üzere 300’den fazla Uluslararası Folklor Festivali, bin 500 geleneksel sanatlar ve el sanatları sergisi, 5 bin geleneksel dans, müzik, şarkı ve el sanatları atölyesi gerçekleştiriyor. Bu şekilde pişmaniye festivalimizi dünyaca tanınan festivaller arasında görmek istiyoruz. Eğer bu konseye üye olabilirsek Pişmaniye Festivali, dünya festivaller listesinde yer alacak. Dans, müzik, oyunlar, ritüeller, gelenekler ve diğer sanatlar aracılığıyla somut olmayan mirasın tanıtılması açısından UNESCO’nun amaçlarına hizmet eden bu konseye girişimimiz devam ediyor. Pandemi sürecinden dolayı fazla duyuramadık. Sanat Akademisi’ni ve sanata verdiğimiz desteklerden dolayı IGF Gold Star ödülü kazanmıştık. Bu festivalde IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma da burada olacak ve özel ödülü İzmit Belediyesine verecek. Bizler de bu ödülü İzmit halkı adına kabul edeceğiz. Bu anlamda Pişmaniye Festivali’ni sadece lezzet şöleni değil, aynı zamanda kentimizin tanıtımına ve ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak bir etkinlik olduğunu görüyoruz. Altın Pişmaniye adı altında belli kategorilerde ödüller vereceğiz" şeklinde konuştu.