Başkan İbrahim Sandıkçı deprem bölgesinde sahada

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta sahada afet destek çalışmalarına katıldı. Başkan Sandıkçı, "Deprem bölgesinde yararları sarmak adına tüm ekibimizle seferber olmuş durumdayız” dedi.

Deprem bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. İlçeden bölgeye sevk edilen Canik Belediyesi sıcak yemek aracı Gönül Sofrası’nda hazırlanan yiyecek ve içecekleri depremden etkilenen vatandaşlara ikram eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik’ten deprem bölgesine gönderilen insani yardım malzemelerini AFAD yetkilileriyle birlikte koordine etti. Depremden etkilenen vatandaşların talepleriyle yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, depremzedeler için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Deprem bölgesinde yararları sarmak adına tüm ekibimizle seferber olmuş durumdayız” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı incelemelerde bulundu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vakit kaybetmeden gerekli çalışmalara başlayan Canik Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için bölgeye insani yardım malzemesi ve destek ekipmanları göndermeyi sürdürüyor. Canik Belediyesi tarafından ikinci büyük depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Deprem bölgesinde yararları sarmak, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm ekibimizle seferber olmuş durumdayız. CAK Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekibimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde birçok vatandaşımızı Allah’a şükürler olsun ki sağ olarak kurtardık. İlçemizde Valiliğimiz ve AFAD’la koordinasyon halinde insani yardım malzemelerini personelimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sınıflandırdık. Ardından tırlar ve araçlarla vakit kaybetmeden depremden etkilenen illerimize sevkiyatını gerçekleştirdik. Belediyemize gelen yardımları deprem bölgesine göndermeye devam ediyoruz ”şeklinde konuştu.

Canik’ten deprem bölgesine ekipman sevkiyatı

Canik’ten deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan ekipmanların sevkiyatına devam edildiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Deprem bölgesine belediyemizden sevk ettiğimiz iş makinelerimizle, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını aktif olarak yürütmekteyiz. Deprem bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda özellikle ihtiyaç duyulan yakıt, ekipman ve jeneratör sevkiyatımız sürüyor. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. Ele ele bu zorlu günleri aşacağız” ifadelerini kullandı.