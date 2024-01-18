Başkan İmamoğlu, CHP İlçe yönetimi ile bir araya geldi

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili olarak CHP İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “Parti Meclisi Üyelerimiz Berker Esen, Bedirhan Berk Doğru, Cem Aydın, Turgay Özcan, Mahir Yüksel, İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, İlçe Başkanımız İbrahim Kömür ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerimiz, birbirinden kıymetli önceki dönem İlçe Başkanlarımız, önceki dönem Belediye Başkanımız Özcan Işıklar, aday adayı arkadaşlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ile birlikte 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ‘ne dair stratejilerin ve görüşlerin konuşulduğu verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı her bir ferdi ile tek vücut olmuştur ve bu süreçte tek hedefi yerel seçimleri zaferle noktalamaktır. “ ifadelerine yer verildi.

