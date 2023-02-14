Başkan Işık, Ilıca Harlek Termal Otel'de misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ilıca Harlek Termal Otel’de misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kütahya Belediyesi tüm imkânlarıyla seferber oldu. Vatandaşları yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, afet bölgesinden gelen depremzedeleri de misafir ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, deprem bölgesinden tahliye edilerek getirilen depremzedeleri, misafir edildikleri Ilıca Harlek Otel’de ziyaret etti.

Depremzedelerle tek tek ilgilenen Başkan Işık, ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Belediye Başkan Işık, “Tüm ihtiyaçlarınız burada karşılanacak. Rabbim böyle kötü günleri milletimize bir daha yaşatmasın. Hep beraber bu kötü günleri aşacağız” diyerek tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.Bu arada, Başkan Işık’ın eşi Fadime Işık da, depremzedelere ikramlarda bulunup hediye takdim etti.

Başkan Işık, Harlek Termal Otel İşletmecisi Yavuz Özer’e tesiste misafir edilen misafirler ve Harlek ekibinin gönüllü AFAD kurtarma faaliyetleri çerçevesinde Hatay’daki arama-kurtarma destekleri için teşekkür etti.

Ziyarette, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy eşlik etti.