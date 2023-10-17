Başkan Işık'tan Ankara Çıkarması

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘Gürsu’da eller sadece armut toplamak için kalkar. Kadına el Kalkmaz’ projesi için gittiği Ankara’da Cumhurbaşkanı ile buluştu, akabinde TBMM’de basın mensuplarını ziyaret etti, Gürsu armudundan ikram etti, ardından da Bursalı Milletvekilleriyle bir araya geldi. Son durağı AK Parti Genel Merkezi olan Başkan Işık’ın yoğun turunda, özel şekilde tasarlanan armut kutularındaki meşhur Gürsu armudu ve içerdiği mesaj memnuniyetle karşılandı.

Türkiye’nin deveci ve santa maria armudunun yüzde 50’sine yakınını tek başına karşılayan Gürsu ilçesinde armut hasadı kadına karşı şiddete yönelik oluşturulan sosyal farkındalık çalışması ile başladı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde 11 Ekim doğumlu 11 kız çocuğu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek Gürsu’nun sembolü armudu ve sosyal farkındalık mesajını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, özel tasarımlı kutularda Gürsu armudunu ve kadına karşı hayır mesajını da götürdü. TBMM’deki basın temsilcilerine, Bursalı Milletvekillerine, Bursalı Millletvekillerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşan Gürsu armutları ve kadına karşı hayır mesajı herkesten tam not aldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, TBMM’deki temaslarının ardından AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Gürsu armutlarını ikram edip, ‘Gürsu’da eller sadece armut toplamak için kalkar. Kadına el Kalkmaz’ projesini anlattı. “Armut bizim verimli ilçemizin biricik simgesi” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ İki yıldır hasat zamanı gündeme getirdiğimiz projemiz geniş yankı buldu. Biz de bu kez TBMM’de hem Sayın Cumhurbaşkanımız’a, hem Vekillerimize, hem de basın mensuplarımıza Gürsu’dan bir ses vermek istedik” dedi.