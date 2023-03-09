Başkan Işık'tan moral ziyareti

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, moral ve destek olmak için meclis üyeleri ile birlikte bölgeye gitti. Başkan Işık, temel ihtiyaçların yanı sıra bu kez depremzedelere çağ kebap ikramında bulundu.

Asrın felaketi için 7’den 77’ye tüm ilçe halkı ile birlikte örnek bir yardımlaşma ve dayanışma sergileyen Gürsu Belediyesi, temel yardım ihtiyaçlarla ile dolu onlarca tırın yanı sıra arama kurtarma ekipleri ve aş evi bölgeye önemli destek sağladı. Depremin ilk günlerinde bölgeye giderek çalışmalara bizzat destek veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bu kez moral vermek hedefiyle bir kez daha deprem bölgesine giderek depremzedelerle bir araya geldi.

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Güvenc Köyü, deprem sonrasında yaşadığı yıkımla en çok gündeme gelen noktalardan biriydi. Adıyaman’dan sonra Hatay’da Afet Koordinasyon Merkezi başta olmak üzere birçok bölgeyi gezip, sahada çalışma yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve meclis üyeleri, çalışmalarının ardından Güvenc Köyü sakinleri ile bir araya geldi. Onlar için kurulan çadırların olduğu bölgede onlara manevi destek sağlarken moral olması için cağ kebap pişirip ve ikram etti.

Gürsu’nun meşhur cağ kebabını elleri ile hazırlayan Başkan Işık, “Hatay, yaşadığı yıkımlarla bizi derinden sarstı. Kenti dolaştık ancak özellikle Hassa ilçemize gelmek, buradaki vatandaşlarımıza direk temas etmek istedik. Ekiplerimiz günlerdir deprem bölgelerinde koordineli çalışıyor. Bugün hedefimiz burada kardeşliğimizi pekiştirip, onlara biraz da olsa moral verebilmek. Devletimizin gücünü ulaştığı bu noktalarda görebilmek de ayrı bir gurur. El birliği ile yaraları saracağız inşallah” diye konuştu.

Cağ kebap ikramı sonrası çadırları tek tek gezen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla oyun oynadı.