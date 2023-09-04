Başkan ışık vatandaşın yanında

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'nun farklı mahallelerinde düzenlenen kültürel ve sanatla ilgili etkinliklerde kurduğu masada, vatandaşların dertlerini dinleyip, taleplerini topluyor.

Başkan ışık vatandaşın yanında
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’nun farklı mahallelerinde düzenlenen kültürel ve sanatla ilgili etkinliklerde kurduğu masada, vatandaşların dertlerini dinleyip, taleplerini topluyor.

Gürsu Belediyesi, yaz boyunca ilçedeki tüm mahallelerde kültürel ve sanatla ilgili birçok etkinlik yaparak vatandaşların keyif içinde zaman geçirmesini sağladı. Çocuklara ve ailelere yönelik düzenlenen programlara katılmaya özellikle özen gösteren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, katıldığı etkinlikler sonrası kurduğu masalarda hemşehrilerini ağırladı. Başkan Işık’ı karşılarında gören vatandaşlar istek ve taleplerini ileterek, direkt olarak Başkan ile görüşme fırsatını yakaladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Vatandaşların talebinin kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Vatandaşla buluşmak için bundan daha iyi fırsat olmaz diye düşünerek kalabalık etkinliklerde mutlaka yer alıyoruz. Böylece onların sorun, talep, öneri ve isteklerini direkt olarak alıp gereğinin yapılması için de gerekli iş ve işlemleri yaptırabiliyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru ve isteği her şeyden önemli” dedi.