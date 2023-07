Başkan Işık vatandaşla iç içe

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. Her akşam ilçedeki farklı bir kırahathanede Gürsulularla buluşan Başkan Işık, onların dertleri dinleyip, yeni projelerini anlatıyor.

Gürsu’da her fırsatta vatandaşlar ile iç içe olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, akşam programları arasında kırahathane ziyaretlerini sıklaştırdı. Her akşam bir kırahathaneyi gezen ve hemşehrileri ile buluşan Başkan Işık, onların dertlerini dinleyip çözüm yolları arıyor. Gürsu Belediyesi’nin son dönemde yoğunlaştırdığı projeleri hakkında bilgiler veriyor. Hemşehrilerinden büyük ilgi toplayan Başkan Işık, “Vatandaşlarımızla direkt olarak temas kurmak bizler için çok değerli. Her biri bizler için çok kıymetli. Vakit buldukça soluğu sahada almamızın sebebi her soruna direkt etki etmek, her projeyi sahada anlatabilmek. Onların fikirlerini alıp, önerilerini hayata geçirmek” dedi.