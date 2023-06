Başkan Işıksu: 'Ada Hayat, planlandığı şekliyle sürecektir'

TAKİP ET

Adapazarı Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında Ada Hayat projesi hakkında son gelişmeleri aktaran Başkan Işıksu, “Şu anda altyapı kurumlarının deplase işlemleri yani hatların projeye uygun hale getirilmesi işlemleri süratle devam ediyor. Zemin iyileştirme ve peşinden de inşa çalışmalarıyla Ada Hayat, planlandığı şekliyle sürecektir” dedi.

Adapazarı Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. İki gündemle toplanan mecliste bir madde imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilirken, bir madde ise İYİ Parti’li beş meclis üyesinin ret oyu ile birlikte oy çokluğuyla kabul edildi. Ada Hayat projesi çerçevesinde son durum hakkında bilgi aktaran Işıksu, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini ve tüm faaliyetlerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını aktardı. Işıksu, “Biz sürekli her çalışmamızı meclisimiz ve medya mensuplarımız aracılığı ile kamuoyuna paylaşmayı sürdürüyoruz. Ada Hayat çok kıymetli bir projedir. Projenin aşamaları nettir. Projemiz tüm kamuoyunca takdirle karşılanmıştır, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu anda altyapı kurumlarının deplase işlemleri yani hatların projeye uygun hale getirilmesi işlemleri süratle devam ediyor. Zemin iyileştirme ve peşinden de inşa çalışmalarıyla Ada Hayat, planlandığı şekliyle sürecektir. Çalışmaya sadece bir süre ara verildi o da hepimizi son derece üzen deprem felaketinde Ada Hayat Projemizin yüklenicisi firmanın Kahramanmaraş’ta can kurtarma çalışmalarına destek olmasından kaynaklıydı. Hayatlar kurtarılırken alanda kepçeler çalışamazdı. O arada geçen süre de şu an devam eden hızlı çalışmalarla kapanmış oldu. Allah’ın izniyle de sürecimizi güzel bir şekilde neticelendireceğiz” dedi.

“Adapazarı Belediyesi olarak tüm çalışmalarımız şeffaf bir şekilde paylaşılıyor”

Meclis gündeminin ikinci maddesi ile ilgili İYİ Parti’li meclis üyesi Türker Ergül’ün eleştirilerine de cevap veren Işıksu, “Defaatle çalışmalarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Partinizin belediyelerine de bakarsanız benzer çalışmaların yapıldığını görebileceksiniz. Gündeme baktığınızda da ilgili maddeyi yanlış anladığınızı düşünüyorum. Adapazarı Belediyesi olarak tüm çalışmalarımız şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Maddede direkt Belediyemize ait taşınmazların vergi ve SGK borçlarına karşılık mahsuplaşması ve satışı ile ilgili yetkinin Belediye Başkanına ve Encümene verilmesinden bahsedilmektedir. Bizim tüm tasarruflarımız yatırıma yöneliktir. Biz istişareyi asla bırakmadan çok sevdiğimiz Adapazarı’mıza en güzel eserleri kazandırmak için çok çalışmayı sürdüreceğiz. Hep söylüyoruz. Çalışmak bizim işimiz. Şehrin kalbi Adapazarı için milletimizin gösterdiği bu güzel teveccühe layık olmak için çıtayı hep yükselterek aşkla çalışmaya devam” diye konuştu.