Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu Karaman mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Teşkilat mensuplarıyla birlikte hane ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Işıksu, “Birlikte rahmet var. Karaman, yaptığımız çalışmalarla hamdolsun gelişimini sürdürüyor. Mahallemizin yarınları çok daha güzel olacak inşallah” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Karaman mahallesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Karaman mahalle muhtarı Mustafa Çalık ve AK Parti Karaman mahalle başkanı Muzaffer Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Işıksu, vatandaşlara hanelerinde misafir oldu, tek tek sohbet ederek taleplerini aldı.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Birlikte rahmet var. Karaman, yaptığımız çalışmalarla hamdolsun gelişimini sürdürüyor. Sıcak asfalt ve yol tadilatları, sıfır atık projesi, yeni yaya yolları, 6 çocuk parkı, 2 spor parkı, 2 basketbol ve 1 futbol sahası, Karaman Çocuk Hakları Sokağı yaptığımız hizmetlerin başlıcaları... Şimdi de kapalı pazar yeri inşaatımız hızla devam ediyor. Karaman’ımızın yarınları çok daha güzel olacak inşallah” diye konuştu.

Karaman mahallesi ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Karaman mahallemizde de bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin yakın ilgisi görülmeye değerdi. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mutlu Başkanımıza ve ekibine Karaman mahallemize değer katan hizmetler için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.