Başkan Işıksu: 'Birlikte ve aşkla çalışmaya devam'

Kurtbeyler, Doğancılar ve İlyaslar mahalle sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Görevde olduğumuz ilk günden bugüne mahallelerimizin taleplerini yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Birlikte ve aşkla çalışmaya devam” dedi. Işıksu, İlyaslar Sosyal Tesisleri’nin çok yakında tamamlanacağını, Doğancılar Sosyal Tesisleri ve Dernekkırı Mesire Alanı’nın da ihale aşamasında olduğunu açıkladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Kurtbeyler, Doğancılar ve İlyaslar mahalle sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu’ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden, Bilal Kuriş ve Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Besim Kıratlı, İbrahim Akçam, Özkan Yetim, Yavuz Meşe ve Behlül Bayrak ile mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Görevde olduğumuz ilk günden bugüne mahallelerimizin taleplerini yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Kurtbeyler mahallemizin neye ihtiyacı varsa ilk günden itibaren istişareyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni spor parkı tamam, futbol sahası ve mahalle konağı tadilatı, tarla yolları bakım-onarım ve diğer tüm ihtiyaçları birlikte tespit ettik ve gerekeni hızlıca yaptık. Doğancılar’ımızın da taleplerini yerine getirdik. Doğancılar’da tarla yolları bakım-onarım, yol açma çalışmaları, cami tadilatına destek, yeni çocuk parkı, spor parkı ve basketbol sahasının kazandırılması ile mahallemizi memnun ettik. Doğancılar’ımıza bir de sosyal tesis kazandırıyoruz, ihale aşamasındayız, hayırlı olsun. İlyaslar’ımıza yol bakım-onarım ve kanal çalışmaları, yeni çocuk ve spor parkları ile birlikte yeni bir sosyal tesis kazandırıyoruz, çalışmamız hızla devam ediyor. Dernekkırı Bölgemizde İlyaslar’ımıza çok yakın olan Mesire Alanı Projemiz için de ihale aşamasındayız. İnşallah çok güzel bir çalışma ile şehrimizin turizm yaşamına önemli bir katkı sunuyoruz. Birlikte ve aşkla çalışmaya devam” diye konuştu.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Hamdolsun hep birlikteyiz ve hep sahada hemşehrilerimizle beraberiz. Kıymetli mahalle sakinlerimiz de her zaman bizimle ve hep istişare halindeyiz. Mutlu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Her mahallemize ihtiyaçlarını giderecek hizmetleri hayata geçirmişler ve yeni çalışmalara da devam ediyorlar. AK Belediyecilik Adapazarı’nda” ifadelerine yer verdi.