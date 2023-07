Başkan Işıksu: 'Biz sadece seçim zamanı değil, her an hemşehrilerimizle beraberiz'

Çamyolu, Taşkısığı ve Göktepe Mahallesi sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Biz sadece seçim zamanları değil her an, her zaman hemşehrilerimizle beraberiz ve beraber olmayı sürdüreceğiz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını çözmeye, gayretle çalışmaya, her zaman beraber olmaya devam” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Çamyolu, Taşkısığı ve Göktepe mahallesi sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu’ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Bilal Kuriş, Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Yavuz Meşe, Besim Kıratlı, Özkan Yetim ve Metin Müftüoğlu, Taşkısığı ziyaretinde Sakarya Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Bektaş ile mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Çamyolu mahalle ziyaretini değerlendiren Işıksu, “Çamyolu her zaman bizimle, Allah razı olsun. Çamyolu’muza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çamyolu Sosyal Tesisleri bitti ve açılışı hep birlikte yapacağız inşallah, hayırlı olsun” diye konuşurken, Taşkısığı Mahallesi ziyaretinde Başkan Işıksu, “Gönlü geniş, hayrı seven mahalle sakinlerimizle buluştuk. Taşkısığı Millet Evi ve Taşkısığı Sosyal Tesisleri hem mahallemize hem de bulunduğu bölgeye çok yakıştı. Mahallemiz de gösterdiği teveccühü ile bizleri mutlu etti. Hep beraberiz, Taşkısığı’mıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Göktepe mahalle sakinlerine yakın ilgileri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Biz sadece seçim zamanları değil her an, her zaman hemşehrilerimizle beraberiz ve beraber olmaya devam edeceğiz inşallah. Geceyi Göktepe mahallemizde noktaladık. Göktepe, seçimlerde Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize olan sevgisini çok güzel bir şekilde gösterdi, mahalle sakinlerimizden Allah razı olsun. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını çözmeye, gayretle çalışmaya, her zaman beraber olmaya devam” ifadelerini kullandı.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Çamyolu, Taşkısığı ve Göktepe mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. İstişareyle, birlik ve beraberlikle Adapazarı’mızın her mahallesinde çok güzel hizmetler hayata geçmeye devam ediyor. Adapazarı, başarının adresidir. Daim olsun inşallah” dedi.