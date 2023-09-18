Başkan Işıksu: 'Çocuk Dostu Adapazarı' hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Adapazarı Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Çocuk Hakları Macera Parkı törenle açıldı.

Adapazarı Belediyesi tarafından Tuzla Mahallesi’nde tamamlanan Çocuk Hakları Macera Parkı’nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden etkinliklere aileleri ile birlikte çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Mutlu Işıksu, çalışma dönemindeki anlayışlarını özetledi ve “Çocuk Dostu Adapazarı” vizyonuyla hayata geçirdikleri projeleri paylaştı. Işıksu, “Adapazarı’mızın 84 mahallesinde, her sokağında olmak için gayret ettiğimiz ve hamdolsun bunu başardığımız, aşkla çalıştığımız ve istişareyi hiç bırakmadığımız, aidiyet duygusunu her daim yücelttiğimiz bir çalışma döneminin son çeyreğine girmiş bulunuyoruz” dedi.

“Çocuk Hakları Macera Parkı, Adapazarı’mıza çok yakıştı”

İnsan odaklı eser ve hizmetlere ağırlık verdiklerini altını çizen Işıksu, “Kadim medeniyetimizin çekirdeğini ‘insan’ merkezli anlayış oluşturur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışı da aynı merkezde şekillenmiş ve bizlere örnek olmuştur. Bu anlayış çerçevesinde, “Adapazarı’nı Çok Seviyoruz” sloganı ile başlattığımız kıymetli yolculuğu, Adapazarı’mız için her alanda örnek projeleri birer birer hayata geçirerek devam ettiriyoruz. Çalışmak Bizim İşimiz’ ve ‘Adapazarı Seninle Güzel’ gibi gayretimizi ve aidiyetimizi daha da güçlendiren sloganlarımızla birlikte en çok önemsediğimiz sloganımız tabii ki ödülüyle birlikte geldi. Yüzlerce çocuk parkı ve spor sahalarıyla, Bilgi Evlerimiz, Millet Evlerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız eğitim ve destek çalışmalarımızla “Çocuk Dostu Adapazarı” hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor, katkı sunan herkese kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Tuzla Mahallesi Çocuk Hakları Macera Parkı, Adapazarı’mıza çok yakıştı. Hayırlı olması temennisiyle” dedi.