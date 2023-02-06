Başkan Işıksu: 'Kan vermek ilk yapacağımız yardımlardan biridir'

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Kızılay’ımıza kan vermek ilk yapacağımız yardımlardan biridir. Tüm vatandaşlarımızı başta Demokrasi Meydanı’mızda olmak üzere, tüm Kızılay kan merkezlerimizde kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Adapazarı Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste bulunan tüm siyasi partiler adına ortak açıklama yapan Başkan Mutlu Işıksu, "Bugün sabah saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24’te de Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin hem şiddeti hem de etki alanı oldukça büyük. Çevre illerde Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa ve daha birçoğunda ve hatta yakın ülkelerde de depremin etkilerine şahit oluyoruz. Artçı sarsıntılar yoğun şekilde devam ediyor. Çok üzgünüz. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum" dedi.

"Kızılay’ımıza kan vermek ilk yapacağımız yardımlardan biridir"

Belediye olarak tüm sorumlulukları yaptıklarını belirten Işıksu, "Planladığımız etkinliklerimizi iptal ettik ve şu an tüm imkanlarımızı depremden etkilenen şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız için seferber etmiş durumdayız. Hemşehrilerimizden istirhamımız, devletimizin bilgilendirme ve çağrılarını dikkatle takip etmeleridir. Kızılay’ımıza kan vermek ilk yapacağımız yardımlardan biridir. Tüm vatandaşlarımızı başta Demokrasi Meydanı’mızda olmak üzere tüm Kızılay kan merkezlerimizde kan vermeye davet ediyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz SASKİ Teknik Birimler’de (Uçak Kıraathanesi Karşısı) yardım toplama noktası oluşturmuştur. Büyükşehir Belediyemizin çağrısına uyarak yardımları hep birlikte, tek noktadan, en etkin şekilde afet bölgesine ulaştırmaya devam edeceğiz. AFAD’ın yardım listesinde öncelikli kabul edilecekler olarak belirlediği yardım malzemeleri ise eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi ve temizlik hijyen malzemesi olmuştur. Şehrimizin yardımseverliğini her zaman olduğu gibi en güzel şekilde göstereceğine yürekten inanıyorum. Hepimiz tek yüreğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.