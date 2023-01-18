Başkan Işıksu: 'Şehrin kalbi için gayretle çalışmaya devam ediyoruz'

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi çerçevesinde Papatya Sokak, yapılan çalışmalarla çok daha güzel ve daha düzenli bir görünüme kavuşuyor. Başkan Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, mahalle ve sokaklarımızın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun çok beğenilen projelerinden olan “Mahallemi Güzelleştiriyorum” çerçevesinde, Çark Caddesi Papatya Sokak da yapılan çalışmalarla çok daha güzel ve daha düzenli bir görünüme kavuşuyor. Papatya Sokak çalışmalarını yerinde inceleyerek esnafla sohbet eden Başkan Mutlu Işıksu, Mahallemi Güzelleştiriyorum ve asfalt çalışmaları ile sokakların çehresini değiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Adapazarı Belediyesi’nin AK Parti’li meclis üyesi Behlül Bayrak ve CADDER Başkanı Yaşar Yıldırım’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Işıksu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne hemşehrilerimizle istişarelerimizi sürdürüyor, altyapı kurumlarımızla iş birliğini sıkı tutarak çalışmalarla yüzlerce sokağımızın çehresini değiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çark Caddesi Papatya Sokağımızda da esnafımızın düşüncelerini aldık, hızlıca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Papatya sokak, yeni haliyle çok daha güzel olacak, hayırlı olsun” dedi.

Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamlar Derneği (CADDER) Başkanı Yaşar Yıldırım, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun esnafın her zaman yanında olması ve Çark Caddesi’ne çıkan sokaklarda yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Yıldırım, “Mutlu Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Bebek Bakım Odası, Anbarlı ve Yavuz Sokakların Rehabilitasyonu, Menekşe Sanat Sokağı ve şimdi de Papatya Sokak. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.