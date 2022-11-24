Başkan Işıksu: 'Sözlerimizi tutuyoruz'

Adapazarı Kışla Mahallesi buluşmasında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Çocuk ve spor parkları, V kanal çalışmalarıyla hamdolsun Kışla’mıza da sözümüzü tuttuk. Şehrin kalbi Adapazarı’mızın 84 mahallesinde sokak sokak gayretle çalışmaya devam. Teveccüh için kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile birlikte mahalle buluşmalarına devam ediyor. Kışla Mahallesi’nde muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen ve çalışmaları değerlendiren Başkan Işıksu, Adapazarı’nda sokak sokak çalışma yaptıklarının altını çizdi. Başkan Işıksu’ya AK Parti İlçe Başkanı Erol Aydın ve meclis üyesi Can Dağabakan eşlik etti.

Sürekli sahada olduklarının altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Tüm hizmetlerimizi istişareyle yapıyoruz. Göreve başladığımız ilk andan itibaren sürekli sahadayız ve mahallemizin ihtiyaçlarını tespit ederek hızla neticelendirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çocuk ve spor parkları, V kanal çalışmalarıyla hamdolsun Kışla’mıza da sözümüzü tuttuk. Şehrin kalbi Adapazarı’mızın 84 mahallesinde sokak sokak gayretle çalışmaya devam. Teveccüh için kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.