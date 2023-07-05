Başkan Işıksu: 'Sözlerimizi tutuyoruz'

Karadavutlu, Aşırlar ve Nasuhlar Mahallesi sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “84 mahallemizde ihtiyaçlara cevap veren etkin hizmetler sunuyor ve sözlerimizi birer ikişer yerine getiriyoruz. Üç mahallemize cemiyet alanı kazandırıyor, tarla yolları ve bağlantı yollarında çalışma yapıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Karadavutlu, Aşırlar ve Nasuhlar mahallesi sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu’ya, Başkan Yardımcısı Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Besim Kıratlı, Özkan Yetim ve Metin Müftüoğlu ile mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Karadavutlu mahalle ziyaretini değerlendiren Işıksu, “Karadavutlu, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize en yüksek teveccühü gösterdi, kendilerine teşekkür ettik. Söz verdiğimiz gibi Karadavutlu’muzun tarla yollarını bu hafta elden geçiriyoruz ve mahallemize cemiyet alanı kazandırıyoruz, çalışmamız başlıyor. Karadavutlu’muza gelmişken meşhur Lavanta Bahçesine misafir olmadan olmazdı. 3 bin lavantanın olduğu Sakarya Lavanta Bahçesini kıymetli hemşehrilerimiz muhakkak görmeli. Şehrimiz turizmine çok güzel katkı sağlayan Burak Görgülü kardeşimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Aşırlar Mahallesi’ne de müjde veren Başkan Işıksu, “Aşırlar’ımızın tarla yollarında da çalışmamız var, Aşırlar-Salmanlı ve Aşırlar-Kavaklı bağlantı yolları, Aşırlar Gölet Yolu ile Reşit 1 ve Reşit 2 sokaklarında yol çalışmamız başlıyor, Eylül ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Aşırlar’ımıza da sözümüzü tutuyor ve mahallemize bir cemiyet alanı kazandırmak için ihaleye çıkıyoruz, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Nasuhlar mahalle sakinlerine yakın ilgileri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Güzel bir akşam yaşadık. Nasuhlar’ımızda mahalle camiinin yapımına destek oluyoruz, tarla yollarını elden geçiriyoruz, Nasuhlar-Korucuk bağlantı yolu ve Nazar Sokak’ta yol çalışmamızı Eylül ayına kadar neticelendirmek istiyoruz. Nasuhlar’ımıza da inşaallah bir cemiyet alanı kazandırarak sözümüzü tutuyoruz. 84 mahallemizde ihtiyaçlara cevap veren etkin hizmetler sunuyor ve sözlerimizi birer ikişer yerine getiriyoruz. Adapazarı’mız için aşkla çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte mahalle ziyaretlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Her mahallede görüyoruz ki AK belediyeciliğin en güzel örnekleri sergilenmekte. Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize yoğun teveccüh gösteren kıymetli hemşehrilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.