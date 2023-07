Başkan Işıksu'dan müjdeler peş peşe geldi

TAKİP ET

Kasımlar, Hacıramazanlar ve Hacılar Mahallesi sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’mize teveccüh gösteren mahalle sakinlerimize şükranlarımı sunuyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Hacıramazanlar’a Köy Yaşam Merkezi kazandırdık. Kasımlar ve Hacılar mahallemize de cemiyet alanı kazandırarak sözümüzü tutuyoruz, hayırlı olsun” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Kasımlar, Hacıramazanlar ve Hacılar mahallesi sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu’ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Besim Kıratlı ve Özkan Yetim ile mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Kasımlar Mahalle ziyaretini değerlendiren Işıksu, “Kasımlar, seçimlerde Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize çok güzel teveccüh gösterdi, tüm mahallemize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kasımlar mahallemiz de istedi, biz de tabii dedik ve mahallemize cemiyet alanı kazandırıyoruz, hayırlı olsun” derken, Hacıramazanlar Mahallesi ziyaretinde ise, “Hacıramazanlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve davasına her zaman sahip çıkarak sandıklarda bizi hep mutlu etti. Bizler de mahallemizin ihtiyaçları için her daim gayret ettik, ediyoruz. Hacıramazanlar, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte kazandırdığımız Köy Yaşam Merkeziyle, güzel doğasıyla her zaman bambaşka” şeklinde konuştu.

Hacılar Mahalle sakinlerine yakın ilgileri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Hacılar mahallemiz her zamanki gibi. Yoğun ilgi ve nezaketle bizleri misafir eden kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hacılar, seçimlerde yine bizleri sevindirdi, hepsinden Allah razı olsun. Bu akşamki buluşmada sözümüzü tutuyoruz dedik ve mahallemize kazandıracağımız cemiyet alanı için ihaleye çıkacağımızın müjdesini verdik; hayırlı, uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan’da, “Kıymetli Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Kasımlar, Hacıramazanlar ve Hacılar mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Bizleri çok mutlu eden güzel bir teveccüh var. Bu teveccühün nedeni samimiyet, birlik ve beraberlikle yapılan gayretli çalışmalardır. Birliğimiz, milletimize olan aşkımız, gayretimiz daim olsun inşallah” dedi.