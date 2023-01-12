Başkan Işıksu, mahalle başkanları ile buluştu

AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı Dernekkırı Bölgesi Mahalle Başkanları ile istişare toplantısında buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde şehrin kalbi Adapazarı’mızın her mahallesinde, her sokağında olmaya, kapı kapı dolaşmaya, davamıza sımsıkı sarılarak çok çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç ve Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili ile birlikte, Dernekkırı Bölgesi mahalle başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri Necdet Tömekçe ve İbrahim Akçam ile AK Parti Sakarya İl Başkanlığı Adapazarı koordinatörü Yavuz Korkmaz’ın da yer aldığı toplantıda, teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatının adeta bir siyaset okulu olduğunun altını çizerek, gayretle çalışma vurgusu yaptı. Adapazarı Belediyesi’nin 84 mahallede etkin hizmetler sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Işıksu, “Hamdolsun, 32 projeyle hep birlikte yola çıktık ve 61 projeye ulaştık, şehrimizde ilklere hep birlikte imza attık, atmaya devam ediyoruz. AK Parti Adapazarı Teşkilatımız bir siyaset okuludur ve hepimiz bu nadide teşkilatın üyeleriyiz. Ben mahalle başkanlarımızın gayretlerinden hiç şüphe duymuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde şehrin kalbi Adapazarı’mızın her mahallesinde, her sokağında olmaya, kapı kapı dolaşmaya, davamıza sımsıkı sarılarak çok çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti, çalışkanlığın, millete hizmet etmenin adresidir” şeklinde konuştu.