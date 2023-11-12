Başkan İsmet Yıldırım şehit çocukları ile birlikte ağaç dikti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte şehit polis çocuklarıyla birlikte ağaç fidanı dikti. Başkan İsmet Yıldırım, “Çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ümraniye Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda başlatılan ağaçlandırma seferberliğine destek olmaya devam ediyor. Osman Gazi Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe Başkan İsmet Yıldırım şehit polis çocuklarıyla birlikte ıhlamur fidanı dikti.

Her zaman ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan İsmet Yıldırım, “Bugün kahraman şehitlerimizin çocuklarıyla ıhlamur fidanı dikerek Milli Ağaçlandırma Günü’nü daha anlamlı hale getirdik. Amacımız yeşilliği artırarak çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak” diyerek, tüm şehitlere rahmet diledi.