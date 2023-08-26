Başkan İsmet Yıldırım, üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu

Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursu’nda eğitim gören ve YKS’de başarılı olup, üniversiteyi kazanan 270 öğrenci, Başkan İsmet Yıldırım ile bir araya geldi. Gençlerin mutluluğuna ortak olan Başkan Yıldırım, “Yolunuz ve bahtınız açık, başarılarınız daim olsun” dedi.

Ümraniye Belediyesi Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’ndeki hazırlık kursu, 2023’te de gençlere hayallerindeki üniversite ve bölümleri kazandırdı. Bu yıl YKS’ye belediyenin kursu ile hazırlanan 310 öğrenciden 270’i aralarında Boğaziçi, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Marmara ve İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de bulunduğu eğitim kurumlarının Tıp, Eczacılık, Mühendislik ve Hukuk Fakültesi gibi alanlarına yerleşmeyi başardı.

“Başarının sırrı, azim ve özveri”

Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sınavı kazanan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerle sohbet edip, sınavı kazanan gençlere hayati önerilerde de bulunan İsmet Yıldırım; “Öğrencilerimizin daha kaliteli bir ortamda ders çalışmasına imkan tanımak amacıyla Ümraniye’ye kütüphaneler kazandırıyoruz. Hazırlık kursunda da gençlerin hayallerine kavuşabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumlarına Ümraniyeli gençlerimizi kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Azim ve özveriyle ders çalışarak, istediği bölümü kazanan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, başarılarınız daim olsun” dedi.