Başkan Kanar: '5 yılda 50 yıla değer katacak hizmetler kazandırdık'

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “5 yıla 50 yılın hayali, gelecek 50 yıla değer katacak projeler sığdırdık. Desteğiniz ve ilginiz için binlerce kez şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, basın mensuplarıyla ile bir araya geldi. Başkan Kanar, dünyada yaşamı durma noktasına getiren pandemi başta olmak üzere iklim ve gıda krizleri, savaşlar ve deprem felaketi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen ilçe tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırdıklarını açıkladı.

Tarihi yatırımların tarihi sorumluk, gayret ve fedakârlıkla hayata geçirildiğini dikkat çeken Başkan Mehmet Kanar, “Çocuklarımızın geleceği için, tarihi sorumluluk aldık. Tarihi yatırımlara imza attık tarih yazdık. Kolay olsaydı herkes yapardı. Bu hizmetler senin eserin Mustafakemalpaşam” ifadelerine yer verdi.

Mazeret üretmediklerini, hiç durmadan çalıştıklarını belirten Kanar, “5 Yıla 50 Yılın hayali, gelecek 50 yıla değer katacak projelere sığdırdık. Sabrın meyvesi tatlıdır. Bugün yaşanan zorluklar, ayrıcalık ve konfora dönüşecek. Sizler için aldığımız bu tarihi sorumlulukta sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Tamamlandığında bu ayrıcalığı gelecek nesiller uzun yıllar yaşayacak” dedi.

Kanar, “Mustafakemalpaşa’mızı geleceğe taşıyacak hizmetlerle buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Akıllı yatırımlarla kalıcı eserlerle ilçemizi taçlandırıyoruz. 7’den 77’ye tüm hemşehrilerimizin refahı, huzuru ve mutluğu için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizim, bu güzel ilçenin güzel insanlarına sözümüz ve daha yapacak çok işimiz var. ‘Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem’ diye. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bugüne kadar hizmet etmek için bu yoldan dönmedik, taviz vermedik, geri adım atmadık” diye konuştu.

3 büyük proje bir arada

İçme suyu yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısıyla ilçeye aynı anda 3 dev projeyi kazandıran Başkan Kanar, “Altyapısı tamamlanan yollarımıza üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 0 kilometre yollarla konforlu ve güvenli yolculuk başlıyor. Herkes kemerlerini bağlasın. Mustafakemalpaşa halkımızın beklediğine değecek. Merkezden kırsala ana yollardan ara sokaklara ulaşım seferberliği başlatıyoruz. Tüm çabamız ve gayretimiz Mustafakemalpaşa için” diye konuştu.

Göreve geldiği ilk andan itibaren Mustafakemalpaşa’da oluşturduğu gönül seferberliği, gönüllere dokunan hizmetleriyle ‘Mustafakemalpaşa’da sen ben yok, biz varız, her zaman biriz, beraberiz’ mottosuyla çalışmalarını sürdüren Başkan Kanar, ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Hayata geçirdiği Hala Sultan Aşevi, Gıda ve Giyim Bankası ve Taziye evi sayesinde Mustafakemalpaşa’da hiçbir vatandaş yatağa aç girmiyor, temel gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Kurulan gönül seferberliğinin çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Kanar, “Bir gün değil her gün ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Sosyal Belediyecilik faaliyetleriyle yerel ve ulusal basında ses getiren ‘Biz Geldik Ekibi’ ile Başkan Kanar, merkezden kırsala çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül bırakmıyor. “Biz Geldik Hizmet Evinizde” sloganıyla vatandaşlara ulaşan ekip 5 yılda 28 bin ziyaret ve arama gerçekleştirdi.

“Her canlının sesi oluyoruz”

Modern görünümüyle hayvanseverlere ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa hayvan barınağı içerisinde Engelli Patiler Bölümü, Çocuk Oyun Alanı, Kedi Evi ve hayvansever misafirler için Pet Cafe barındırıyor.

Her yıl 5 bin öğrencinin katıldığı yaz -kış spor kurslarıyla ilgili bilgi veren Kanar, “Onlarca branş, her yaşta yüzlerce lisanlı ve kayıtlı sporcumuzla Mustafakemalpaşa sporda altın çağını yaşıyor” dedi.

Bursa’nın güneş alma süresi yüksek olan ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa, Sünlük Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik alanda kurulu olan Güneş Enerji Santrali ile 12 milyon liralık önemli bir tasarruf sağlandı. Türkiye 2014 yılından bu yana dünyada, güneş enerjisi gücünü en fazla arttıran 9. ülke olurken, Mustafakemalpaşa 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, Güneş Enerji Santrali Projesi ile Aralık 2021 yılından bu ayana 644 Ton Co2 salınımı önlenirken, 88 bin 500 adet ağaç kesiminin önüne geçildi.

“Mustafakemalpaşa’yı tarım devi yapmayı hedeflerken, dünya markası olma yolunda ilerliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Kanar, “Bereketli topraklarımızı katma değeri yüksek alternatif ürünlerle buluşturmaya devam ediyoruz. ‘Arı Borsası’ projesiyle sektöre canlılık getirdik. Ücretsiz toprak analizi, atadan tohum yetiştiriciliği, Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama Bahçesi, Ücretsiz tohum desteği ve Koyun Banyosu projeleriyle tarıma yeni bir soluk kazandırdık” dedi.