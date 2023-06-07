Başkan Kanar 'Organik kompostlarımızı, yeşil alanlarla buluşturuyoruz''

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçe belediyesi sürdürülebilir bir döngü için, pazaryerinden toplanan yeşil atıkları çevre dostu bir yöntemle komposta dönüşerek, israfın önüne geçiyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok çalışmaya imza atan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’Kendi kompostumuzu oluşturup, kompostlarımızı park, bahçeler, refüjler ve tüm yeşil alanlarda kullanıyoruz.’’ Dedi.

Mustafakemalpaşa’da kurulan semt pazarları sonrasında kalan meyve ve sebze atıkları toplanarak, Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde hayata geçirilen 2800 Lt. Kapasiteli Kompost Üretim Tesisi’ne gönderiliyor, yeşil atıklar, parklarda refüjlerde ve spor alanlarında kullanılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim ediliyor.

‘’Yeşil atıkların komposta dönüşmesi, çöp sahalarına gönderilen atık miktarını azaltırken, aynı zamanda doğal kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlıyoruz.’’ İfadelerine yer veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sürdürülebilirliği bir yaşam tarzı haline getirmeliyiz vurgusunu yaptı.

Çevre duyarlı belediyecilik kapsamında hayata geçirilen bu proje sayesinde, yeşil atıkların çöpe atılmaması, toplama maliyetinin azaltılması, depolamaya giden atık miktarının azaltılarak karbon salınımının aza indirgenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesi sağlanıyor.

Yemyeşil bir Mustafakemalpaşa için çalışacağız

Başkan Kanar "Yeşil atık projelerimiz ile israfın önüne geçiyoruz. Pazaryerinde elde ettiğimiz organik gübreleri, ilçemiz park, bahçeler ve refüjlerde değerlendirerek, toprağa hayat veren kompostumuzu doğru değerlendiriyoruz. Yemyeşil bir Mustafakemalpaşa için çalışıyoruz’’ Dedi.