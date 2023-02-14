Başkan Kara'nın talimatıyla özel mama kısa sürede bulundu, aileye ulaştırıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ikamet eden Melike ve Metehan Yıldırım çiftinin prematüre doğan bebekleri Şükran Aden Yıldırım’ın ihtiyacı olan özel mama, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın talimatıyla kısa sürede bulundu, aileye ulaştırıldı. Yıldırım çifti, “Bebeğimiz prematüre dünyaya geldiği için özel bir mama gerekliydi. Osmaniye Belediyesi tarafından temin edilen mama bizlere ulaştırıldı. Belediye Başkanımız Kadir Kara ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz, Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Melike ve Metehan Yıldırım çiftinin 5 Kasım’da Adana’da özel bir hastanede ‘Şükran Aden’ ismini koydukları bebekleri dünyaya geldi. 33 haftalık prematüre doğan Şükran Aden, yaklaşık bir ay kuvözde kaldıktan sonra Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi’ndeki evlerine getirildi. 6 Şubat’ta sabah saat 04.17’de meydana gelen depremde evleri zarar gören çift, bebeklerini de alarak Atalan beldesindeki müstakil olan baba evine geldi. Yıldırım çiftinin bebeklerinin beslenmesi için kullandıkları özel mama azalınca, temin etmek için arayış içerisine girdiler. Birçok yer kapalı olduğu için ve kargo ile gönderim olmadığı için çift, sosyal medyadan paylaşım yaparak özel mama olan ailelerin kendilerine ulaşmalarını istediler. Ülkenin birçok yerinden mama desteği için aileye ulaşılırken, Osmaniye Belediyesi de yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Başkan Kadir Kara’nın talimatı ile özel mama kısa sürede temin edildi

Belediye Başkanı Kadir Kara’nın talimatı ile istenilen özel mamadan 4 paket temin edildi. Mamalar ile birlikte ‘Hoş geldin bebek’ paketi ve diğer hediyeleri alan ekipler, Düziçi İlçesi Atalan Beldesine giderek, Şükran Aden bebeğin beslenmesi için ihtiyaç duyulan mamaları ulaştırdılar.

Baba Metehan Yıldırım, deprem dolayısıyla tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Ülkemizin başı sağ olsun. Osmaniye Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya çabası ve uğraşları için, duyarlı davranışı için çok teşekkür ediyorum. Mamamız afetten önce de zor bulunan bir mamaydı. Maddi sıkıntıyla alakası yok. Kadir Başkanımız sağ olsun uğraşmış, erişmiş ve mamayı bulmuş. Kendisine bu vesile ile çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, Allah yardımlarını kabul etsin” dedi.

Başkan Kadir Kara, Yıldırım ailesi ile telefonda görüştü

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 33 haftalık prematüre doğan Şükran Aden bebeğin annesi Melike Yıldırım ile görüşerek, “Vatandaşlarımıza gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde, bu afet koşullarında yanlarında olmaya ve onlara hizmet vermeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz” dedi.

Şükran Aden bebeğin ihtiyacı olan özel mama isteğinin kendilerine ulaşır ulaşmaz şehir dışından temin edildiğini belirten Başkan Kadir Kara, “Arkadaşlarımız temin edilen mamayı hemen getirdiler ve bugünde sizlere teslim ettiler. Bu bizim görevimiz, her zaman sizlerin yanınızdayız, bunu bilin. Bizim varlık sebebimiz sizlere hizmet edebilmektir. Herhangi bir ihtiyacınız olduğu zaman çekinmeden bizlere ulaşabilirsiniz. Evladımız için ne gerekiyorsa elimizden gelen her türlü yardımı yapacağımızı bilmenizi isteriz” diye konuştu.

Anne Melike Yıldırım da Başkan Kadir Kara’ya yardımları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.