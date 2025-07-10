Başkan Karabatı'dan esnaf buluşmalarında ilk adım

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, halkla iç içe yönetim anlayışını sürdürüyor.

Esnaf buluşmalarına start veren Başkan Karabatı, Bursa Caddesi üzerinde bir kahvehanede vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Burada konuşan Başkan Karabatı, "Söz verdik, yapacağız" diyerek bir dizi projelere yaz sonu itibariyle başlanacağını açıkladı. Katılımcı belediyeciliğin altını çizen Karabatı, her adımı vatandaşla birlikte atacaklarını vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, seçim döneminde halka verdiği "halkın içinde olacağız" sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Karabatı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere başlattığı buluşmaların ilkini Bursa Caddesi üzerindeki bir kahvehanede gerçekleştirdi. Sabah kahvaltısında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Karabatı’na Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın ve AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever de eşlik etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşmede Başkan Karabatı, esnafla sohbet ederek onların talep ve beklentilerini dinledi. Her zaman halkla iç içe olmaya önem verdiğini vurgulayan Karabatı, bu tür buluşmaların belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Başkan Karabatı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Seçim öncesinde Karacabeylilere bazı sözler verdik. Şimdi bu sözleri yerine getirme zamanı. Yaz sonu itibariyle projelere birer birer start vereceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar pek çok projeyi ya tamamlamış ya da başlamış olacağız. Biz yapacağız, takdir halkımızın. Hangi proje olursa olsun, halkımıza danışmadan, onların görüşlerini almadan adım atmayacağız."

"Sosyal ve kültürel değişimi başlattık"

Göreve geldikleri günden bu yana Karacabey’in sosyal ve kültürel çehresini değiştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Karabatı, Atatürk Kültür Parkı’nın yeniden canlandırıldığını ve Kent Kafe gibi projelerle vatandaşların sosyalleşebileceği alanların artırıldığını ifade etti.

"Belediyemiz gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor. Sosyal ve kültürel alanda çok önemli adımlar attık. İlçemizin sorunlarının da farkındayız ve çözüm için gece gündüz çalışıyoruz. İktidarın da gücünü arkamıza alarak Karacabey’de çok daha olumlu değişimlerin yaşandığını birlikte göreceğiz," diyen Karabatı, projelerin istişare ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yürütüleceğini vurguladı.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise Başkan Karabatı’na teşekkür ederek, onun samimiyetine ve projelerine duydukları güveni dile getirdi.