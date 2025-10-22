Başkan Karabatı Emirsultan'daki çalışmaları yerinde inceledi

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Emirsultan Mahallesi’nde yürütülen kaldırım ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. "Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceğiz" diyen Başkan Karabatı, "Her mahallemiz planlı, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacak" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Emirsultan Mahallesi 198. Sokak’ta yürütülen kaldırım ve asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. İncelemeye Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Galip Pınar, Fen İşleri Müdürü Esma Asa ve Emirsultan Mahalle Muhtarı Murat Önal da eşlik etti.

Saha incelemesi sırasında bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Karabatı, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını vurgulayarak, "Karacabey’in her mahallesinde ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, sorunları sahada çözüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için planlı ve kalıcı hizmetler üretiyoruz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 450 metrelik kaldırım hattı ve yol yüzeyi tamamen yenileniyor. Eski, kullanılamaz hale gelen kaldırımlar sökülerek yerine dayanıklı, estetik ve modern görünümlü parke taşları döşeniyor. Ayrıca, kaldırımlarla birlikte bozuk zeminli yol bölümlerinde asfalt kaplama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Başkan Karabatı, "Emirsultan Mahallemizde başlattığımız kaldırım ve asfalt yenileme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 450 metrelik alanda hem kaldırımlar yenileniyor hem de yol yüzeyi düzenleniyor. Amacımız, vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Programımız dahilinde, Emirsultan’daki tüm bozuk kaldırımlar ve yollar etap etap yenilenecek. Aynı çalışma temposunu diğer mahallelerimizde de sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en önemli ölçü" diye konuştu.

"Hizmeti yerinde görmek bizim yönetim anlayışımız"

Her fırsatta sahada olmanın önemine dikkat çeken Başkan Karabatı, hizmetlerin yerinde denetlenmesi gerektiğini belirterek; "Biz, yapılan her işi yerinde görerek vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinliyor, çözümü birlikte üretiyoruz. Hizmetin kalitesi sahada ölçülür; biz de bu anlayışla sık sık farklı mahallelerde incelemelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Emirsultan Mahalle Muhtarı Murat Önal ise, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dilegetirerek, "Mahallemizde uzun süredir ihtiyaç duyulan kaldırım ve yol yenileme çalışmaları başladı. Sayın Başkanımıza ve ekibine mahallemize verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için de büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.