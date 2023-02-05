Başkan Kartoğlu: 'Hayal ile başladık, 12 akademiye ulaştık'

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve medya sektörüne yeni isimler kazandıran Yeni Medya Akademi’de mezuniyet heyecanı yaşandı. 7 akademiden mezun olan yüzden fazla kursiyere sertifikalarını veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Hayalimizi gerçeğe dönüştürdük, hatta daha da ileriye taşıdık" dedi.

Türkiye’de bir ilke imza atan ve medya sektörüne yeni isimler kazandıran Başakşehir Yeni Medya Akademi’de mezuniyet heyecanı yaşandı. Yeni Medya Akademi bünyesinde faaliyet gösteren YouTube Akademi, Radyo Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyesi, Dublaj Okulu, Sinema Okulu ve Dijital Pazarlama Atölyesi kursiyerleri eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat’ta gerçekleştirilen ve yüzden fazla kursiyerin mezun olduğu sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

“Üç yılı geride bıraktık”

Medya sektörüne genç isimler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “2019 sonunda YouTube Akademimizle başlayan yolculuğumuzda üç yılı geride bıraktık. Gayretle, aşkla çok çalıştık. Hayalimizi gerçeğe dönüştürdük, hatta daha da ileriye taşıdık. Önce YouTube Akademi sonra Radyo Akademi derken bugün 12 akademiye ulaştık. Gençlerimizin, kursiyerlerimizin hayallerine kavuşmalarına vesile olduk. Hayalleri bizimle kesişen, akademilerimize katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

“İki yeni atölyede eğitimler başlıyor”

Yeni Medya Akademi’nin eğitim üssüne dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Gençlerimize daha fazla nasıl imkân sağlayabiliriz, neler yapabiliriz? Sürekli yeni arayışlar, yeni projeler peşindeyiz. Çok yakında yeni akademilerimizle bambaşka alanlara yelken açacağız. Yeni akademilerimiz; Magazin Gazeteciliği Atölyesi ile Ekonomi Gazeteciliği Atölyesi’nin kapıları açılacak. Yeni iki akademimizle ilgili duyuruları, sosyal medya mecralarımızın yanında internet sitemiz ve Başakşehirli mobil uygulamamızdan mutlaka takip edin. Kariyer yolculuklarınızda hepinize başarılarla dolu yıllar diliyor" dedi.