Başkan Kartoğlu: 'Kendi zihniyetindeki insanların şu anda Bahçeşehir'i nasıl betonlaştırdığına hep beraber şahit oluyoruz'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir’deki Şelale Park Evleri’nin yerleşim planına ilişkin İBB CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır’ın iddiaları üzerine planlamaların dönemin CHP belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, “Bahçeşehir’i savunduklarını anlatıyorlar. Kendi zihniyetindeki insanların şu anda Bahçeşehir’i nasıl betonlaştırdığına hep beraber şahit oluyoruz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda İBB CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır’ın Bahçeşehir’deki Şelale Park Evleri üzerinden ortaya attığı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Planlamaların dönemin CHP belediyesi tarafından yapıldığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Anlattıkları konunun muhatapları da kendileri. Tahsis kararı alacak olan maddede planla ilgili yeni bir ticaret alanı yok, yer takası var” dedi.

“Sıfırdan bir imar yok”

Başkan Kartoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin imarla ilgili uygulamalarının zaman konusunda ve uygulama konusunda ısrarlı bir şekilde karar çıkarmamasından kaynaklı muzdaripliğimizi, buradan tüm belediyelerimiz adına iletmek istiyorum. Kararların çıkmamış olması ve bizim burada ısrar kararı olarak çıkarmış olmamız, bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bir ayıbıdır. Burada takaslanan yer, mevcutta iki arsanın birbiri ile yer değişmesidir. Sıfırdan bir imar değildir. Bunun altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bahçeşehir’i betonlaştıran kendileri”

Konuşmasına çarpıcı tespitlerle devam eden Başkan Kartoğlu, “Bahçeşehir’le ilgili anlatılan hikayeyi özetlersek burada plan tadilatı yapılmamış, geçmişte Bahçeşehir Belediyesi döneminde yapılmış bir imar uygulaması anlatılıyor. İmar uygulamasını yapanlar kendileri. 2003 yılında yapılmış. Buradaki betonlaşmayı anlatıyor, halbuki buradaki emsalleri yükselten kendileri. Bu bahsedilen arsada daha komik, 2009 yılında Bahçeşehir’de CHP ilçe belediye başkanı adayı olarak yarışmaya katılan Mehmet Kaban isimli vatandaşın yönetiminde olan bir siteyi anlatıyor bize. Hem Bahçeşehir’i savunduklarını anlatıyorlar, hem kendi zihniyetindeki insanların şu anda Bahçeşehir’i nasıl betonlaştırdığına hep beraber şahit oluyoruz. Biz kanaatlerimizi vatandaşlar için sunduk. Onlara hukuken aranması gereken bir şey varsa tabii ki hakkınızı arayabilirsiniz, dedik. Bunu her yerde de tekrarlıyoruz. Ama burada ayıp kendilerinin. Bir de utanmadan kalkıp bu meseleyi burada anlatıyor olmaları da çok komik. Ben, özellikle buna benzer başka olayların da şova dönüştürülerek anlatılmasını kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.