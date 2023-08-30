Başkan Kassanov: 'Milli mücadele ve zaferler bize hep ilham vermiştir'

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, “Bizler büyük zaferin yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Geçen yüzyılda bizler sürgünü ve esareti yaşamış bir milletiz ama Anadolu’daki milli mücadele ve kazanılan zaferler bize hep ilham vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Ahıska Türkleri olarak kahraman ecdadımızı rahmetle, duayla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.