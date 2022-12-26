Başkan Kepez'den esnafa yeni yıl takvimi hediyesi

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, esnaf halkı ile bir araya gelerek sohbet etti.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, semt pazarında esnafı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

2022 yılı içerisinde güzel işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kepez, 2023 yılının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. İnhisar Belediyesi tarafından hazırlanan 2023 takvimini tüm esnafa dağıtarak bol kazançlar diledi.