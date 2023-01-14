Başkan Kepez köy halkı ile buluştu

Bilecik’in İnhisar ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez köy halkı ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kepez, AK Parti İlçe Başkanı Osman İşleten ile birlikte ilçeye bağlı Akköy halkı ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını soba eşliğinde dinledi. Köy muhtarı Saim Gecengi’nin de katıldığı organizasyonda geleneksel bulgur pilavı ve helva ile sohbete devam eden Başkan Kepez, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerken orada bulunan herkese teşekkür etti.