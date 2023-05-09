Başkan Kepez, Tarpak Köyü sakinlerinin taleplerini dinledi

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez,ilçeye bağlı Tarpak Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi

Köy sakinlerinin hizmetlere ilişkin talep, görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Kepez, köylülerin istek ve taleplerini tek tek not etti. 14 Mayıs’ta yapılacak olan önemine değine AK Partili Belediye Başkanı Kepez, “Rabbim birlik ve dirliğimizi daim eylesin. Rabbim bizleri milletimize ve devletimize daha nice güzel hizmetler yapmayı ve kalplerden ve gönüllerden hiç bir zaman çıkmamayı nasip eylesin. Vatandaşlarımızın problemlerini çözmeyi dertlerini dinlemeyi bir borç biliyoruz. Seçime çok az zaman kaldı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görevine devam edeceğine olan inancımız tam” dedi.