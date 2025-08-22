Başkan Kerman'dan umumi tuvaletlere zarar verenlere videolu tepki

Edirne’nin İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede gerçekleştirilecek fuar öncesinde yenilenen umumi tuvaletlere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilmesine paylaştığı video ile tepki gösterdi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 10-14 Eylül tarihleri arasında bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilecek olan İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı öncesinde yenilenen umumi tuvaletlere zarar verildiğini gördü. Tuvaletlerin kapı, cam, lavabo, klozet, fayans ve pisuvarlarının kırılmasına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösteren Kerman, "Bunları yapanların akli dengeleri yerinde değil. Ne kadar çirkin görüntüler. Ne istediniz buradan? Kapıları, camları ne varsa kırmışlar. Bu görüntüler hoş görüntüler değil. Bunlar İpsalalı vatandaşlarımızın, tüyü bitmemiş yetimin paralarıyla satın aldığımız ürünler. Bunları yapanları eleştirmezsek, kınamazsak bu görüntüleri görmeye daha çok devam edeceğiz. İpsala hepimizin" dedi.