Başkan Kılıç: 'Birlik ve beraberlik içeresinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Muhtarlar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Erenler’imiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her bir talebiniz ile tek tek ilgilenerek kısa zamanda çözüme kavuşturacağız” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kaymakam Günhan Yazar’ın da katılımı ile gerçekleşen programda muhtarlar ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda Erenler Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu ile ilçe müdürleri de hazır bulundu. Toplantıda konuşan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, “Öncelikle bizleri bugün misafir eden kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz genelinde yatırımlar devam ediyor. Çalışmalardan memnun olduğumuzu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Çalışmaların Erenler adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaymakam Günhan Yazar ise, “Siz kıymetli muhtarlarımız ile bir araya gelmekten, sorunlarınızı ve taleplerinizi dinleyerek çözüm üretmekten son derece memnun oluyoruz. Gerek belediyemiz, gerek ilçemizin tüm kurumları güzel şekilde işleyişine, çalışmalarına devam ediyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Muhtarların taleplerini kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturacaklarını aktaran Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Erenler’imiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini notlarımız arasına aldık. Her bir talep ile tek tek ilgilenerek kısa zamanda çözüme kavuşturacağız inşallah. Kısaca şuan üzerinde çalıştığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bu güne AGDAŞ ile birlikte gerçekleşen çalışmalarımız çerçevesinde 12 mahallemize doğalgaz gelmişti. Doğalgazı olmayan mahallelerimiz içinde görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi ilçemizin en büyük eksikliklerinden biri alt ve üstyapı sorunu. Bu sorunu en aza indirmek için göreve geldiğimiz ilk gündem itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yılda bu konuda çok ciddi manada yatırımımız olacak. Arkadaşlarımız planlama üzerinde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç, “Evliya Çelebi Caddesi için çalışmamız var. Caddemizin kalan kısmını açmak için Büyükşehir Belediyemiz ile çalışma halindeyiz. Amacımız Evliye Çelebi Caddemizi Karasu Çevreyoluna bağlamak. Ciddi mesafe aldık, inşallah kısa zaman içerisinde çalışmalar başlayacak. Kentsel Dönüşüme devam ediyoruz. Bu çerçevede Kentsel Dönüşüm alanında daha önce 2 etap tamamlanmıştı. 1. Etap projede 280 konut + 2 işyeri yapılmış, 2. Projede ise 144 adet müstakil konutun yapımı tamamlanmıştı. Gelinen noktada mevcut hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde iki ada için anlaşmalar yapıldı ve proje safhasına gelindi. Hedefimiz; 2023 yılı sonuna doğru 3. etabın tamamlanması. Bozuk olan grup yollarımız mevcut. Büyükşehir Belediyemiz ile konuyu görüştük. Bu yılki planlara göre grup yollarımızda ciddi manada bir çalışma olacak. Büyükşehir Belediyemiz grup yollarında çalışmalarını sürdürürken bizde kendimize ait yollardaki sorunları çözmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.