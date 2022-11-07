Başkan Kılıç: 'İlçemizin dört bir yanında alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor'

Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçemizin dört bir yanında alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Cadde ve sokaklarımızı altyapısıyla, tretuvarıyla ve asfaltıyla yeniliyoruz” dedi.

Erenler Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı Kılıç’ın konuşması ile devam etti. Başkan Kılıç konuşmasında ilçe genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra tretuvar asfaltla cadde ile sokakları yenilediklerini söyledi. Toplantı 2 gündem maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı.