Başkan Kılıç: 'Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz'

Kut-ul Amare Zaferi İlkokulu’nu ve Erenler Ortaokulu’nu ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, önce öğretmenler ile bir araya gelerek günlerini tebrik etti. Devamında öğrenciler ile bir araya gelerek başarılar dileyen Kılıç, “Takvimlerde kendilerine bir gün yer ayrılmış olsa da, aslında her günümüzde ayrı bir yer tutuyorlar” şeklinde konuştu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kut-ul Amare Zaferi İlkokulu’nu ve Erenler Ortaokulu’nu ziyaret etti. Başkan Fevzi Kılıç, gerçekleşen ziyaretler çerçevesinde öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. Başkan Kılıç devamında öğrenciler ile bir araya gelerek kendilerine başarı diledi. Gerçekleşen ziyaretlere Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy’da eşlik etti. Sosyal medya hesabından da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile paylaşımda bulunan Başkan Fevzi Kılıç, “Takvimlerde kendilerine bir gün yer ayrılmış olsa da, aslında her günümüzde ayrı bir yer tutuyorlar. Hayat yolculuğumuzun en başından, gençliğimizin en dinamik çağına kadar yol yürüdüğümüz kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yeni neslin ihyası ve inşası için gece gündüz çalışan, coğrafya ve sınır tanımayan, ülkemizin geleceğinin mimarlarından öğretmenlerimiz her geçen günümüze bir kandil daha yakmaya devam edecektir. Her daim kalbimizde olan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.