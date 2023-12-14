Başkan Kocaman 3 mahallede yürütülen projeleri yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ertuğrulgazi, İstasyon ve İbrikdere Mahallesi’nde yürütülen yapı ve inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediyesi ilçe genelindeki yapı ve inşa çalışmalarını sürdürüyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlık binası tamamlandığında 70 metre kare kapalı alana sahip olacak. Toplamda 700 metre kara genişliğindeki alanda binanın yanı sıra 2 kamelya ve KOBİS Bisiklet İstasyonu yer alacak. Vatandaşlara yeni bir sosyal alan imkanı sunması beklenen Altıner Sokak Parkı’nda ise 259 metrekare oyun grubu alanı, 198 metre kare yürüyüş yolu, 1 kamelya, 3 piknik masası ve 1 halk çeşmesi bulunacak. İstasyon Merkez Cami Meydan Projesi bitirme noktasında gelirken, çevre düzenlemesi hızla devam ediyor. Meydandaki, Gençlik Merkezi yapımı da devam ediyor.

“32 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz hizmet seferberliği tüm hızıyla devam ediyor”

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, “Hemşehrilerimize layık bir hizmet için aşk ile çalışmaya devam ediyoruz. 32 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz hizmet seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Ertuğrulgazi Mahallemizde Altıner Sokak Çocuk Parkı, Altıner Sokak parke çalışması, Damlar Sokak beton kaldırım çalışması ve yeni Muhtarlık Binası Kartepe’mize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.