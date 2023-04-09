Başkan Kocaman deprem bölgesi Hatay'da

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, depremzedelerin yanında olmak ve Ramazan yardımlarını ulaştırmak için Hatay’a gitti.

Depremin ilk gününden itibaren yaraların sarılması adına çalışmalara destek olan Kartepe Belediyesi ekipleri, Hatay’da Ramazan ayında da çalışmaya devam ediyor. Zaman zaman afet bölgelerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yeniden Hatay’a gitti.

Depremzedeler için kurulan çadır kenti ziyaret eden Mustafa Kocaman, "Depremin ilk günlerinden itibaren bir ayağımız her zaman burada oldu. Buradaki kardeşlerimizle bir olduk, birlik olduk. Acılarımız hep ortak oldu. Bugün ise hayırlı Ramazanlar dileklerimizi bizzat iletip Ramazan sevincini paylaşmak üzere yeniden buradayız. Gönül soframızı paylaştık, hep birlikte iftarımızı açtık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.

Başkan Kocaman, Defne’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardaki son durumu da inceledi.